Конте за 2 года по новому контракту заработает в «Челси» £ 19,2 млн

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне продлил контракт с лондонским клубом на два года. The Telegraph сообщает, что за этот период итальянский специалист заработает £ 19,2 млн (около € 21,6 млн). Прежний контракт истекал летом 2019 года.
Таким образом Антонио Конте станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Челси». Итальянец обошёл Жозе Моуринью, который в 2015 году зарабатывал в лондонской команде £ 7,5 млн (около € 8,6 млн) в год.
Новый контракт Антонио Конте рассчитан до лета 2021 года.
Конте подписал новый контракт с «Челси»