Геркус: к столетнему юбилею «Локомотив» должен подойти с новыми победами

Президент «Локомотива» Илья Геркус выступил с обращением по случаю 95-летия московского клуба.
«Дорогие друзья!
Сегодня наш клуб отмечает своё 95-летие. История железнодорожной команды началась в 1922 году с инициативы работников Московско-Казанской Железной дороги. В «Казанке» собрались любители футбола, которые посвящали свободное время тренировкам и играм. И всё, что у них было, — форма да мяч.
«Локомотив» сегодня — один из столпов отечественного футбола. «Железнодорожники» долгие годы вкладывали в клуб свою любовь и труд, помогали команде добиваться выдающихся успехов. Мы обладаем современной развитой инфраструктурой со стадионом, базой, полями, академией. Но главное достояние «Локомотива» — его болельщики. В этот день мы благодарим каждого за пройдённый путь с командой.
Впереди у «Локомотива» большие цели и множество испытаний. К столетнему юбилею мы должны подойти с новыми победами и достижениями.
И не раз помянуть добрым словом энтузиастов, организовавших в 1922-м «Казанку».
Поздравляю с юбилеем всех, в чьём сердце «Локомотив»», — говорится в обращении Геркуса, опубликованном на официальном сайте клуба.