Фанаты «Спартака» вывесили баннер с надписью «Ещё есть место для золота!»

Фанаты «Спартака» во время матча с «Уфой» во втором туре российской Премьер-Лиги вывесили красивый баннер с надписью «Ещё есть место для золота!» и изображением главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
В прошлом сезоне «Спартак» впервые за 16 лет выиграл чемпионат России. Каррера в начале июля на награждении команды золотыми медалями убрал свою награду в карман и сказал, что москвичи должны сосредоточиться на новом сезоне.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Идёт середина первого тайма, счёт — 0:0.
Фотографию с баннером болельщиков «Спартака» можно посмотреть в «Твиттере» «Фратрии».
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