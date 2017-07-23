Болельщики «Спартака» выразили соболезнования Пилипчуку, у которого умерла дочь

Болельщики «Спартака» в матче второго тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» выразили соболезнования тренеру красно-белых Роману Пилипчуку, у которого незадолго до игры умерла дочь Мария. Ей было 23 года.
Фанаты московской команды вывесили на трибунах стадиона «Уфы» плакат с надписью «Роман Михайлович, соболезнуем».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Идёт середина первого тайма, счёт — 0:0.
Фотографию с баннером болельщиков «Спартака» можно посмотреть в «Твиттере» «Фратрии».
Луис Адриано пропустит матч «Спартака» с «Уфой» из-за мышечной усталости