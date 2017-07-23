Арана, которым интересуется ЦСКА, может перейти на правах аренды в «Севилью»

Защитник «Коринтианс» Гильерме Арана может продолжить карьеру в «Севилье». Испанский клуб планирует в ближайшее время сделать бразильцам предложение об аренде 20-летнего футболиста, информирует ABC Sevilla.
Ранее сообщалось, что Араной интересуется московский ЦСКА. По данным СМИ, «армейцы» предлагали за молодого защитника € 15 млн, но «Коринтианс» повысил цену до € 20 млн.
Контракт Араны с «Коринтиансом» рассчитан до конца 2019 года. В нынешнем сезоне бразильской серии А футболист провёл 14 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.
«Коринтианс» до € 20 млн повысил цену за Арану, которым интересуется ЦСКА