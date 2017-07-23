Калитвинцев: матч с «Уралом» катился к ничьей, а «Динамо» на ничью не играет

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал домашнее поражение от «Урала» (0:1) в матче второго тура российской Премьер-Лиги.
«Считаю, что матч катился к ничьей, а мы на ничью не играем. Старались с помощью небольшого навала прижать «Урал» к своим воротам, думали о том, чтобы забить, и пропустили свой мяч. Что касается качества игры, ребята были предупреждены, что каждый матч Премьер-Лиги – кубковый. Надо терпеть, перетерпеть, играя до заключительного свистка. Не откладывать. Если мы будем раскачиваться или экономить силы на весь матч, нам будет тяжело. Дело не в поражении, дело в игре, которую мы показали. Разберём игру, укажем на ошибки, будем готовиться к следующей игре. Не в первый раз попадаем в такую ситуацию. У нас закалённая команда, прошедшая поражения и обидные ничьи. Ничего страшного не случилось, будем готовиться дальше.
Почему слева сыграл Соснин, а не Катрич? Учитывая, что там активный правый защитник Кулаков, а Катрич не так силён, как Соснин в отборе, решили, что Антон будет навязывать ему борьбу. В принципе, идея сработала.
Болельщики освистали Ионова? Они всё хорошо понимают. Они могут простить неточный удар, неточную передачу. Болельщик не простит, когда человек не до конца выкладывается. А он выкладывался, перекрывал зоны. Он оставил все силы, которые у него на сегодняшний день есть», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.