Зуев: грустно, что домашняя беспроигрышная серия «Ростова» в РФПЛ прервалась

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился впечатлениями от поражения в матче второго тура РФПЛ с «Ахматом». Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«В целом игра получилась осторожной. Когда соперник забил, то опустился в оборону и действовал на контратаках. Поэтому нам было трудно вскрыть оборону ''Ахмата''. Прервалась домашняя беспроигрышная серия ''Ростова''? Это грустно. К сожалению, мы не смогли забить ответный гол '' Ахмату''. Теперь нужно побеждать в следующем матче с ''Амкаром''.
Думаю, матч был ничейным. Его исход решил гол, забитый со стандарта. ''Ростов'' тоже создал несколько опасных голевых моментов, но нам не удалось их реализовать.
Работу арбитров комментировать не хочу. Пусть с этим разбирается судейский корпус», — цитирует Зуева Rusfootball.