«Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
На 54-й минуте Ризван Уциев выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной и отскочил от Андрея Семенова к Зауру Садаеву, который не сумел пробить в падении через себя, но тут же поднялся и поразил дальний угол.
Это поражение стало для «Ростова» первым в РФПЛ на домашнем поле со 2 мая 2015 года. Тогда дончане также уступили клубу из Грозного, который на тот момент назывался «Терек» (0:1). Единственный гол в той встрече забил Аблайе Мбенге.
С того момента «Ростов» не проигрывал в РФПЛ на своём поле на протяжении 31 матча.