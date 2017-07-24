Тренер АЕК: взять реванш у ЦСКА за поражение с «Севильей» в ЛЧ я не хочу

Главный тренер АЕК (Афины) Маноло Хименес поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (25 июля).
«Я смотрел два первых матча «армейцев» в чемпионате России. В общем, в их игре случаются небольшие ошибки, которые, как правило, и решают результат игры. Думаю, ЦСКА не допустит подобного в матчах Лиги чемпионов. Мы должны действовать против ЦСКА как против единого коллектива. Мы знаем, что у ЦСКА импульсивная защита, они действовать по схеме 3-5-2. Нам нужно быть предельно настырными, чтобы пробить их оборону. К тому же мы знаем, что эти футболисты очень давно играют друг с другом.
Каким счётом буду удовлетворен? Сухая победа будет отличным результатом. В любом случае, на завтрашнем матче ничего не заканчивается.
Я помню, как проиграл в Лиге чемпионов «армейцам» в 2010 году, когда был главным тренером «Севильи», но ни в коем случае взять реванш у ЦСКА я взять не хочу — просто не думаю об этом. Тогда результат был несправедливым, потому что Гонсалес забил чуть ли не с центра поля, когда мяч выскользнул из рук нашего вратаря. А в ответном матче очень быстро пропустили с углового. Лига чемпионов — это турнир, в котором каждый гол может привести к необратимым последствиям", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.