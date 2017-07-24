Кассано второй раз за неделю объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано второй раз за последнюю неделю объявил о своём уходе из профессионального футбола.
«Вопреки тому сообщению, что появилось в официальных профилях моей жены в социальных сетях, я хотел бы объявить следующее. После долгих размышлений я в конце концов решил: Антонио Кассано больше не будет играть в футбол. Я извиняюсь перед городом Вероной, всеми болельщиками и президентом, спортивным директором и тренером, а также медицинским и техническим персоналом. В настоящий момент мой приоритет — быть со своими детьми и женой», — гласит запись, размещенная в «твиттере» жены Кассано Каролины Марцидис.
18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего восемь дней после подписания контракта, однако через несколько часов игрок передумал.