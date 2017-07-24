Блинд: «МЮ» хочет добиться нужного результата в матче с «Барселоной»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд подвёл итоги матча с «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали манкунианцы.
«Матч получился хорошим, да и вообще вся предсезонная подготовка проходит крайне полезно. Мы много тренировались, провели несколько хороших матчей, которые помогут нам подготовиться к сезону.
Впереди нас ждёт матч с «Барселоной», это тоже большая игра. Мы хотим добиться нужного результата и войти в сезон как можно удачнее", — сказал Блинд в интервью MUTV.
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