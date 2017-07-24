«Вильярреал» вернул Форнальса, купив его у «Малаги»

Полузащитник «Малаги» Пабло Форнальс Малья вернулся в «Вильярреал». 21-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на пять лет, информирует официальный сайт «Вильярреала».
Форнальс выступал в системе «Вильярреала» с 2003 по 2008 год. Первая пресс-конференция после возвращения игрока в клуб состоится 25 июля.
В минувшем розыгрыше испанской Примеры полузащитник провел 32 матча (31 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а также получил шесть желтых карточек.