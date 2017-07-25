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Чоловяга: лишь через победы сборная России сможет завоевать любовь болельщиков

25 июля 2017, вторник. 11:36. Футбол

Полузащитник женской сборной России Анна Чоловяга рассказала о прошедшей игре с командой Швеции (0:2) на чемпионате Европы и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Германии.

«Хочу сказать всем девчонкам спасибо. Хоть результат оказался не в нашу пользу, все старались. После матча было ощущение усталости, мы отдали все силы. Швеция — действующий вице-чемпион Европы, и мы понимали, что против неё будет очень сложно играть. Впереди ещё одна такая же игра против Германии. После любого поражения будет разочарование. Но мы понимаем, что впереди ещё одна игра, нужно на неё настроиться. Будем готовиться, а выйдя на поле, отдадим все силы.

Сборную Германии можно победить только за счёт дисциплины и выполнения установки тренера. Если выйдем на поле едиными — один за всех и все за одного, как мы кричим в круге, — только тогда у нас появится шанс одержать победу.

Если получится выиграть и выйти в четвертьфинал, то это для нас это будет большой шаг вперёд. Если взять в расчёт все другие чемпионаты Европы, шажочек вперёд мы уже сделали, обыграв Италию. Неважно, какой был счёт, сколько мы ещё могли пропустить. Мы выиграли, и эту победу мы заслужили, кто бы что ни говорил. Только так, через победы, мы сможем в России завоевать любовь болельщиков. Многие в нас не верят, многие просто не знают. Только благодаря победам и достижениям на таком уровне может начать развиваться женский футбол", — цитирует Чоловягу пресс-служба УЕФА.

Полузащитник Сочнева: если обыграем Германию, это будет счастье для всей России
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Женская сборная России — Футбол
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
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