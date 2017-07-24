Полузащитник Сочнева: если обыграем Германию, это будет счастье для всей России

Полузащитник женской сборной России Екатерина Сочнева рассказала о прошедшей игре с командой Швеции (0:2) на чемпионате Европы и поделилась ожиданиями от предстоящей встречи со сборной Германии.
«Очень сложная игра как психологически, так и физически. Много сил отдали с Италией, а следующая игра — она еще тяжелее, потому что нужен был результат, нужна была победа, нужно было ещё больше сил приложить. Потому что это Швеция, участник Олимпийских игр, с ними не так просто игралось. Хотя, если честно, я думала, что будет тяжелее.
Поражение — это в любом случае неприятно. Но в команде атмосфера благоприятная. Хотя мы уже 24 дня на сборах, стараемся поддерживать друг друга. Нет такого, что ссоримся или ругаемся. Стараемся держаться все вместе, потому что у нас впереди ещё игра, и всё зависит от того, как мы настроимся и как выступим. Нас устраивает только победа, и мы, понятное дело, приложим все усилия, чтобы очень хорошо сыграть.
В матче с Германией, во-первых, убрать волнение. И убрать все ошибки, которые мы допустили. В некоторых моментах концентрация внимания была потеряна. Нужно с первых и до последних минут, до последнего свистка вместе держаться и увереннее идти в борьбу, в атаку, ничего не бояться. Смелее, увереннее. Если каждая из нас эти качества применит, то мы хорошо сыграем. Игра может складываться по-разному. Можем пропустить на первых минутах, и это нормально, потому что это футбол, всякое бывает. Но ни в коем случае нельзя опускать руки. Если чуть-чуть дадим слабину, нас дожмут.
Если получится победить и выйти в четвертьфинал, то это очень-очень большой шаг вперёд. Мы же раньше ни разу в финальной части в Европе не обыгрывали ни одну команду. Всегда, даже если вели в счёте, не удерживали результат. Если обыграем Германию, это будет счастье — для нас для всех и для страны в целом", — цитирует Сочневу официальный сайт УЕФА.