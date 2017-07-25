Кузяев: на улицах пока никто не узнаёт, мне особо и не нужна эта слава

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о своём дебютном голе в карьере в ворота «СКА-Хабаровск» (2:0), а также признался, что иногда пользуется в Санкт-Петербурге метрополитеном.
«Первый мой гол в карьере, конечно, очень важное событие. Хотя когда играл в „Ахмате“, были 100-процентные моменты, но мяч почему-то не залетал в сетку. Даже не знаю, чем объяснить, даже ребята подшучивали.
На улицах пока меня никто не узнаёт, да мне особо и не нужна эта слава. Поездки на метро? Права я получил давно и навыки вождения я растерял, поэтому иногда пользуюсь такси, а когда в городе пробки, то — метро", — сказал Кузяев в интервью клубному телевидению.
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