Кузяев: позвонил отец и поставил меня перед фактом: «Зенит» покупает тебя»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, как он узнал о том, что он переходит из «Ахмата» в стан петербургской команды, а также поведал о совместной работе с наставником сине-бело-голубых Роберто Манчини.
«Переговоры с „Ахматом“ вёл мой отец, а потом он позвонил мне и поставил перед фактом: „Зенит“ покупает тебя. Мягко говоря, я обрадовался. Такой шанс выпал, был очень рад.
14-й номер мне посоветовал взять отец. Для меня номер особо не принципиален. За месяц с Роберто Манчини я очень многое узнал о тактике. Чуть ли не каждый день работали над этим. Также много времени уделялось силовой и скоростной работе", — сказал Кузяев в интервью клубному телевидению.
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