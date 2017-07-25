Форвард «Урала» Ильин оправился от травмы и, вероятно, сыграет с «Уфой»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о состоянии нападающего Владимира Ильина.
25-летний форвард получил травму перед стартом сезона и в первых двух турах Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) и «Динамо» (1:0) участия не принимал.
«Владимир Ильин восстановился после травмы. Сегодня он тренировался в общей группе и будет включён в заявку на матч с «Уфой». Что касается его шансов выйти в основе, то они достаточно большие», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Голы Димитрова и Ильина принесли «Уралу» победу над «Зарёй»