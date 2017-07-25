Г. Иванов: были бы рады видеть Широкова в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что был бы рад видеть в команде бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Екатеринбургская команда вела переговоры с завершившим карьеру 36-летним игроком в конце прошлого года, но стороны не пришли к договорённости.
«Пока не будет каких-то предметных разговоров, сложно об этом рассуждать. Я вспоминаю Егора Титова, который после годичной дисквалификации так и не сумел набрать форму и заиграть на прежнем уровне. Сможет ли Рома после длительного простоя снова быть тем Ромой Широковым? Я считаю, что это один из наших лучших полузащитников, у него светлая голова, и мы были бы рады видеть его в нашей команде», — сказал Иванов в интервью еженедельнику «Футбол».
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