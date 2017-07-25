Егоров: я бы «вылечил» Бухарова жёлтой карточкой за симуляцию в игре с «Ахматом»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды матча второго тура РФПЛ «Ростов» — «Ахмат» (0:1). Игру обслуживала бригада судьи Романа Галимова.
«На 1-й минуте Бухаров упал в штрафной гостей. Судья правильно не поставил пенальти. И я бы нападающего „вылечил“ жёлтой карточкой за симуляцию. Он не удержался на ногах, но сразу встал, поскольку понял, что его могут наказать.
В концовке матча упал уже Паршивлюк в борьбе с защитником. Опять же соглашусь с решением Романа. Он видел, что никакого контакта не было. И по реакции игрока „Ростова“ всё было понятно», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток».
«Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года