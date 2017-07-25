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«Стяуа» и «Виктория Пльзень» не выявили победителя в матче квалификации ЛЧ

25 июля 2017, вторник. 22:21. Футбол

«Стяуа» сыграла вничью с «Викторией Пльзень» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Националь» и завершилась со счётом 2:2.

В составе румынской команды забитыми голами отметились полузащитник Константин Будеску и его коллега по амплуа Фелипе Тейшейра. За чехов мячи забивали нападающий Михал Крменчик и хавбек Ян Копиц.

Ответный матч между «Стяуа» и «Викторией Пльзень» пройдёт 2 августа в Чехии. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
25 июля 2017, вторник. 20:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
2 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 – Крменчик – 23, 1:1 – Будеску – 37, 1:2 – Копиц – 53, 2:2 – Тейшейра – 61
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Виктория Пльзень Стяуа
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