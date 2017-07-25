«Стяуа» и «Виктория Пльзень» не выявили победителя в матче квалификации ЛЧ

«Стяуа» сыграла вничью с «Викторией Пльзень» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе «Националь» и завершилась со счётом 2:2.
В составе румынской команды забитыми голами отметились полузащитник Константин Будеску и его коллега по амплуа Фелипе Тейшейра. За чехов мячи забивали нападающий Михал Крменчик и хавбек Ян Копиц.
Ответный матч между «Стяуа» и «Викторией Пльзень» пройдёт 2 августа в Чехии. Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.
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