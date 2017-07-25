«Славия» с Данни в составе обыграла БАТЭ в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ

«Славия» одержала победу над БАТЭ в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге на стадионе «Эден — Синот Тип» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 19-й минуте полузащитник белорусской команды Евгений Яблонский сфолил в своей штрафной площади против Михала Фрыдрыха и получил прямую красную карточку. Форвард чехов Милан Шкода реализовал пенальти, и этот гол в итоге оказался победным.
Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни провёл на поле в составе «Славии» 75 минут и был заменён на Руслана Мингазова.
Ответный матч противостояния пройдёт в Беларуси 2 августа.
В ещё одном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Карабах» сыграл вничью с «Шерифом». Встреча прошла в Баку и завершилась со счётом 0:0.
Ответная игра между командами пройдёт 1 августа в Молдавии.