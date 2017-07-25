ЦСКА: серии начинаются и заканчиваются, а лучшие всегда остаются лучшими

ЦСКА опубликовал сообщение в «Инстаграме» после того, как голкипер команды Игорь Акинфеев прервал свою антирекордную серию по пропущенным голам подряд в Лиге чемпионов. До этого вратарь сборной России пропускал в 43 матчах турнира подряд.
«Серии начинаются и заканчиваются, а лучшие всегда остаются лучшими. #Акинфеев», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
25 июля ЦСКА одержал сухую победу над АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Афинах на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» и закончилась со счётом 2:0 в пользу «армейцев».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.
Прервалась антирекордная серия Акинфеева в Лиге чемпионов