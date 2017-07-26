Моуринью: Бэйл? Мне бы хотелось игрока атаки, играющего на обоих флангах

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что ему хотелось бы приобрести двух футболистов. Португальский специалист сказал это в ответ на вопрос о том, заинтересован ли он в покупке полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
"«Я очень доволен составом своей команды, но мне хотелось бы получить ещё двух футболистов, которых у меня нет. Один из них был бы полузащитником, который обеспечил бы сбалансированность в середине поля. Кроме того, мне хотелось бы игрока атаки, играющего на обоих флангах. Но я никогда не говорю об игроках других команд, так как мне самому не нравится, когда говорят о моих футболистах», — цитирует Моуринью Marca.