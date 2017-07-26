FourFourTwo поставил Яшина на 22-е место в списке величайших игроков всех времён

Британское издание FourFourTwo вкчючило бывшего вратаря сборной СССР Льва Яшина в число величайших футболистов всех времён, поставив на 22-е место в своём рейтинге.
Яшин стал первым и до сих пор остаётся единственным вратарём в истории мирового футбола, который получил «Золотой» мяч. ФИФА признала его лучшим голкипером ХХ века.
«Яшин, одетый с головы до ног в чёрное, был внушительным вратарем, всё контролировал во время матча. Он опередил своё время, играя не только на линии ворот. Он отбивал мячи головой и громко руководил своими защитниками. Он отбил более 150 пенальти за свою клубную карьеру в „Динамо“, — пишет о нём FourFourTwo.
В рейтинге Яшин опередил Эйсебио (23-й в рейтинге), а также Роналдиньо (24-й), Джанлуиджи Буффона (41-й), Олега Блохина (45-й), Андреса Иньесту (59-й), Златана Ибрагимовича (94-й) и Неймара (97-й) и других известных футболистов.