Васильев: заверяю, что у «Монако» нет договорённостей с кем-либо по Мбаппе

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заверил, что французский клуб на данный момент не имеет никаких договорённости по поводу продажи нападающего Килиана Мбаппе.
Ранее испанское издании Marca сообщило, что «Реал» достиг договорённости с «Монако» о приобретении нападающего сборной Франции, однако чуть позже в «Монако» опровергли эту информацию.
«Мбаппе? Я заверяю вас, что у нас нет по нему никакого соглашения с другим клубом. У нас большие планы с Мбаппе, он является величайшей надеждой мирового футбола», — цитирует Васильева официальный «твиттер» монегасков.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах во всех турнирах.
В «Монако» не подтвердили договорённость о продаже Мбаппе «Реалу» за € 180 млн