«Енисей» выиграл в третьем матче ФНЛ подряд

«Енисей» выиграл у «Оренбурга» в матче четвёртого тура ФНЛ. Встреча проходила в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Андрей Козлов вывел «Енисей» вперёд. Пять минут спустя Козлов забил второй мяч в ворота «Оренбурга».
«Енисей» выиграл третий матч в ФНЛ подряд, а «Оренбург» потерпел третье поражение кряду.
«Енисей» (9 очков) занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, «Оренбург», набравший лишь 3 балла, находится на 11-й строчке.
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