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Мозес: в «Челси» знают, что правильно, а что не так — мы разберёмся с проблемами

26 июля 2017, среда. 17:59. Футбол

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес поделился впечатлениями от матча с «Баварией» на Международном кубке чемпионов в Сингапуре, в котором мюнхенцы одержали победу со счётом 3:2.

«Это была хорошая конкурентная игра. У «Баварии» хорошая команда, это наша третья игра, и мы были немного вялыми в первом тайме. У нас есть хорошие игроки, которые знают, что правильно и что не так, мы разберёмся с проблемами. Мы медленно начали. Это была предсезонная встреча, и мы просто должны снова набрать физическую форму и продолжать усердно работать на тренировках. Мы сыграли против очень хорошей команды.

Физическая подготовка определённо дала о себе знать, потому что мы усердно работали на тренировках. И во втором тайме мы очень хорошо себя проявили. Было обидно уступить 2:3, но это «предсезонка», и нам нужно думать о следующей игре. Я сыграл свои первые 90 минут на поле, это немного тяжело, но мне это было необходимо, в начале сезона это поможет», — цитирует Мозеса сайт «Челси».

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Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Бавария Челси Виктор Мозес
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
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