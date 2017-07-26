Молло — в стартовом составе «Зенита-2» на матч ФНЛ с «Сибирью»

Как и сообщал «Чемпионат», полузащитник «Зенита» Йоан Молло сыграет за вторую команду питерцев в домашнем матче четвёртого тура Футбольной национальной лиги с «Сибирью». Молло попал в стартовый состав «Зенита-2» на эту игру.
«Зенит-2»: Бабурин, Круговой, Зуев, Бугриев, Пенчиков, Мусаев, Камышев, Молло, Некрасов, Сиротов, Прудников.
Следить за основными событиями матча четвёртого тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» — «Сибирь» можно на «Чемпионате». Игра началась в 18:00 по московскому времени.