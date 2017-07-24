Молло сыграет за «Зенит-2» в матче 4-го тура ФНЛ с «Сибирью»

По информации «Чемпионата», полузащитник «Зенита» Йоан Молло сыграет за вторую команду питерцев в домашнем матче четвёртого тура Футбольной национальной лиги с «Сибирью». Встреча состоится 26 июля.
До перехода в «Зенит» Молло выступал за самарские «Крылья Советов», в которые перешёл в августе 2015 года. Игроком питерского клуба француз стал минувшей зимой, но за прошедшее время так и не сумел закрепиться в основном составе.
После трёх туров ФНЛ «Зенит-2» занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе лишь одно очко.