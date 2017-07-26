Гаджиев: календарь РФПЛ составлен непрофессионально и безответственно!

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев раскритиковал календарь РФПЛ и ответил на вопрос о ситуации со стадионом пермяков.
«Составители календаря совершенно не обращают внимания на интересы клубов. Непрофессионально и безответственно! Как можно в Перми играть в декабре, но в Махачкале – в жару. Даже в странах, где мягче климат, летом не играют!
Стадион построить сложно, у края много и других проблем. Но «Звезду» в порядок привести надо. Чувствую, что людям интересен «Амкар», минимальные затраты на ремонт стадиона обернулись бы увеличением посещаемости. Болельщикам нужен другой комфорт на стадионе. Мы отстаём от городов, принимающих ЧМ-2018», — цитирует Гаджиева пресс-служба «Амкара» со ссылкой на эфир радио «Эхо Москвы в Перми».
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