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Глава «Тоттенхэма» объяснил, почему клуб не совершает громких трансферов

27 июля 2017, четверг. 00:58. Футбол

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Даниэль Леви рассказал о том, почему клуб не совершает громких трансферов этим летом, а также поделился мнением о больших затратах на приобретение новичков конкурентами в борьбе за титул в английской Премьер-лиги.

«У нас есть долг управлять клубом правильно. Некоторые из событий, которые в данный момент происходят на трансферном рынке, являются несоответствующими. Тот, кто тратит на £ 200 млн больше, чем зарабатывает, рискует последствиями. Нельзя продолжать делать это.

Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который верит в нашу академию. Поэтому если нам не удалось найти на рынке игрока, которого хотели, то мы предпочтём дать шанс одному из молодых игроков академии. Клубная академия очень важна, поскольку, если выращивать собственных игроков, нам не придётся переплачивать по £ 20 – 30 млн за футболиста. А ещё игрок академии обладает привязанностью к клубу, чего хотят видеть фанаты», — цитирует Леви The Independent.

В нынешнее межсезонье «Тоттенхэм» ещё не совершил ни одного трансфера, но при этом продал защитника Кайла Уолкера в «Манчестер Сити».

Уолкер: я пришёл в «Манчестер Сити» за трофеями
Источник: The Independent Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Трансферы
Новости. Футбол
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