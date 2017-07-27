175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бетис» предложил «Зениту» за Хави Гарсию около € 4 млн

27 июля 2017, четверг. 03:13. Футбол

«Бетис» сделал предложение «Зениту» о трансфере полузащитника Хави Гарсии, утверждает AS. За 30-летнего хавбека испанский клуб готов заплатить около € 4 млн.

Игрок не входит в планы нового главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. В связи с этим петербургский клуб готов рассмотреть предложения по испанцу и уже снизил финансовые запросы. На хавбека претендует также «Малага».

Ранее сообщалось, что «Бетис» предложил Хави Гарсии контракт на четыре года.

Полузащитник ранее играл в Испании за «Реал» и «Осасуну». В его игровой карьере были также португальская «Бенфика» и английский «Манчестер Сити».

Источник: AS Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бетис ФК Зенит Хави Гарсия Трансферы
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
03:26 «ПСЖ» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы
03:13 «Бетис» предложил «Зениту» за Хави Гарсию около € 4 млн
02:43 Маротта: «Ювентус» сделал предложение «Лацио» по трансферу Бальде Кейта
02:35 Саутгейт — о переходе Руни: в АПЛ играют всего 70 англичан, для нас важен каждый
02:03 Президент Польского футбольного союза выступил против финансового фейр-плей
01:42 Путин ратифицировал Конвенцию Совета Европы о безопасности во время матчей
01:30 Неймар выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Манчестер Юнайтед»
01:24 Конте: если бы я должен был купить одного нападающего, то приобрёл бы Кейна
00:58 Глава «Тоттенхэма» объяснил, почему клуб не совершает громких трансферов
00:57 Данило: выбор между «Манчестер Сити» и «Челси» не был для меня трудным
00:47 Жоаозиньо: «Краснодару» важно создать задел перед ответной игрой с «Люнгбю»
00:45 Рекордная сухая серия Конюхова из «Крыльев» в ФНЛ прервалась на 1448-й минуте
00:31 «Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Бильи до 11 августа
00:30 Абрамович оплатил 55 тяжелобольным детям поездку на Евро-2016
00:04 Нападающий «Ахмата» Лео начал учить русский язык
00:00 Бурчану: если бы не холода, РФ с такими деньгами была бы среди сильнейших лиг
26 июля 2017, среда
23:53 «Брюгге» — «Истанбул Башакшехир» — 3:3. Бельгийский клуб ушёл от поражения
23:48 Амельченко: Гинер назвал «Халл» даже не середняком РФПЛ, будто здесь мегакоманды
23:35 «Ницца» сыграла вничью с «Аяксом», «Селтик» и «Русенборг» победителя не выявили
23:34 И. Суркис: такую игру, мне кажется, даже футбольные боги не должны забирать
23:18 Габулов: в Лиге чемпионов штрафов за неправильный выход из автобуса нет
23:12 Тренер «Зенита-2» Давыдов: у меня в округе уже яиц нет, народ жалуется
23:10 Билич: я пытался заманить Хавьера Эрнандеса в «Вест Хэм» ещё два года назад
23:09 Кассано получил предложение о начале карьеры певца
23:05 Игроки «Ниццы» поддержали Нури в матче Лиги чемпионов с «Аяксом»
23:03 Экс-нападающий «Локомотива» Шкулетич забил эффектный гол за «Генчлербирлиги»
23:00 «Бетис» опережает «Спартак» в борьбе за Пашалича, игрок выбрал испанский клуб
22:56 «Вииторул» под руководством Хаджи победил АПОЭЛ в первом матче квалификации ЛЧ
22:45 Ярмоленко: как киевское «Динамо» могло при 40 тыс. болельщиков играть плохо?
22:27 Отаменди: Агуэро всегда пытается держаться подальше от СМИ и слухов
22:20 Вице-президент «Бетиса»: Пашалич — кандидат на укрепление нашей полузащиты
22:14 Хацкевич: пропущенный киевским «Динамо» мяч меня очень сильно расстроил
22:12 Фомина: рада, что сборной России удалось одержать первую в истории победу на ЧЕ
22:09 Маротта: в «Ювентусе» поняли, что удержание игроков против их воли непродуктивно
21:53 «Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»
21:52 «Балтика» разгромила «Тамбов» в 4-м туре ФНЛ, «Кубань» выиграла у «Шинника»
21:47 Точилин: «Ротор» чуть-чуть опустил «Динамо» СПб на землю
21:37 Д. Нильсен: «Краснодар» — огнедышащий дракон, на его арене будут умирать враги
21:36 Молло: новый клуб не ищу, до зимы остаюсь в «Зените»
21:24 «Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
21:20 В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»
21:18 Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, но Фурсенко выбрал иностранного тренера
21:16 Гамула: «Спартак» побеждал — все хотели быть рядом. А сейчас все в сторонке, да?
21:12 Гунько: у «Авангарда» в защите было 10 человек, но «Спартак-2» создал достаточно
21:11 Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ
Все новости RSS
Партнерский контент