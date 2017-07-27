Моуриньо признался, что скучает по Руни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо признался, что скучает по своему нападающему и капитану Уэйну Руни. Ранее 31-летний футболист вернулся в «Эвертон», за который выступал в начале своей карьеры.
«Я очень по нему скучаю. Думаю, он замечательный человек. Признаюсь, что я дал волю эмоциям, когда он ушёл. Но я уверен, что он будет очень хорошим игроком для „Эвертона“, а его команда — хорошим клубом для него.
Мне не было тяжело отпустить его, ведь он заслуживал этого. Он заслуживал это, хотя, конечно, мы бы хотели сохранить его. В то же время мы уважали его желание играть каждый матч, каждую минуту, и я думаю, что он нуждается в этом», — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Руни хочет выиграть с «Эвертоном» Лигу Европы