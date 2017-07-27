«Милан» заинтересовался Роналду и просил информацию о нём у агента Мендеша

Руководство и тренерский штаб «Милана» проявляют интерес к нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, представители россонери попросили информацию у агента игрока сборной Португалии Жорже Мендеша о его положении в «Королевском клубе». С Мендешем встретились в связи с переговорами о переходе полузащитника мюнхенской «Баварии» Ренату Саншеша в итальянский гранд, но задали вопросы и о Роналду.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть стан «сливочных» вследствие некоторых проблем: испанская прокуратура обвиняет футболиста в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. Ожидается, что 31 июля он появится в испанском суде, где даст показания по этому делу. Однако на днях Роналду сказал, что намерен выигрывать новые титулы с «Реалом».