L'Équipe: «ПСЖ» достиг полного соглашения с Неймаром

Руководство «ПСЖ» достигло полного соглашения с нападающим «Барселоны» Неймаром относительно его перехода в стан парижан, утверждает L'Équipe.
Согласно информации источника, французскому клубу теперь осталось достичь договорённости с «Барселоной», которая не хочет расставаться с футболистом сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что французский клуб в данный момент старается найти способ добиться снижения суммы отступных за Неймара (€ 222 млн), чтобы впоследствии избежать проблем с финансовым фэйр-плей УЕФА.
В «ПСЖ» Неймару обещают очень привлекательные условия: это единоличное лидерство на поле и в спортивных проектах клуба, а также высокая зарплата, которая, по данным СМИ, составит как минимум € 30 млн в год.
«ПСЖ» намерен добиться снижения суммы отступных за Неймара