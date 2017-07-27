Бартомеу рассказал Обаме о планах создать в США женскую команду «Барселоны»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу встретился в США с бывшим главой страны Бараком Обамой, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Бартомеу рассказал Обаме о планах испанского гранда создать в США женскую команду каталонского клуба. Кроме того, Бартомеу поставил Обаму в известность о деятельности фонда «Барселоны» в США.
Обама в свою очередь сказал, что следит за мировыми футбольными событиями, отметив, что во многом это из-за его дочерей. Экс-президент страны признался, что ему было бы интересно видеть в США женскую команду сине-гранатовых.
Встреча Бартомеу с Обамой имела место в перерыве матча каталонцев с «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках Международного кубка чемпионов. Обама следил за матчем на стадионе.