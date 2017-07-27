«Зенит» вновь проявляет интерес к защитнику «Наполи» Стриничу

Защитник «Наполи» Иван Стринич вновь интересен «Зениту». Об этом сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы могут продать 30-летнего хорвата после прихода в команду Марио Руи из «Ромы».
В августе прошлого года также была информация о возможном переходе Ивана Стринича в «Зенит», но трансфер не состоялся. Тогда агент футболиста рассказал, что хорват не входит в планы бывшего наставника питерцев Мирчи Луческу.
На счету Стринича всего 12 матчей в сезоне-2016/17 итальянской Серии А и 2 результативных паса. Контракт с «Наполи» действует до лета 2019 года.
Защитник "Наполи" Стринич может перейти в "Зенит"