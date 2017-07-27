Червиченко: «Краснодар» может обыграть «Люнгбю» даже дублирующим составом

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Краснодаром» и датским «Люнгбю», который состоится сегодня, 27 июля.
«Честно говоря, команда, с которой сыграет «Краснодар», мне не известна, но «быки» на данный момент выглядят более чем перспективно. «Краснодар» – сыгранная, сбалансированная команда, с отличным подбором игроков, которая сможет обыграть «Люнгбю» даже дублирующим составом. Поэтому отсутствие Смолова, Газинского и Крицюка на итоговом результате не скажется. В таких командах зачастую играет человек, который не занимается профессионально футболом, а подрабатывает почтальоном или экспедитором. В то же время у нас играют профессиональные игроки и получают зарплату больше миллиона – они обязаны даже с одним глазом и на одной ноге обыгрывать такие клубы. В первую очередь клуб из Дании придавит количество болельщиков на стадионе «Краснодар», потому что у них во всей стране нет таких огромных стадионов. Ставлю на 3:0 в пользу нашего клуба», — сказал Червиченко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Люнгбю». Начало – 20:00 мск.