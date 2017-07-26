175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Д. Нильсен: «Краснодар» — огнедышащий дракон, на его арене будут умирать враги

26 июля 2017, среда. 21:37. Футбол

Главный тренер «Люнгбю» Давид Нильсен поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Краснодара». Встреча состоится 27 июля в России.

«До этого был тяжёлый матч против «Слована», очень сильной команды. Теперь нас ждёт также сильный коллектив, в котором играют прекрасные футболисты. Нашу команду ждёт большое испытание. За последние два года мои подопечные показали, что могут преодолеть любой барьер. Сейчас перед нами самый большой дракон, из пасти которого вылетает пламя, но мы смелые. У нас есть командный дух, вера друг в друга. У нас есть футболист Лумб, который играл в российском чемпионате.

В чём наше преимущество? Самая большая наша сила в том, что мы готовы морально. Нам надо быть компактными и агрессивными на поле, контратаковать и использовать те возможности, которые даст нам соперник. Надо будет верить в свои силы не 20, а все 90 минут. Противостояние состоит из двух матчей. Нам надо сразу понять, как играть против «Краснодара», как действовать в ответной встрече, чтобы дракон нас не сжёг.

Важно сказать, что мы будем использовать все наши возможности. Мы не можем только нападать или только обороняться. Для нас неприемлемо, чтобы соперник только атаковал. Нам надо показать лучшую нашу игру. И мы не боимся это сделать. Да, у нас есть травмированные, и среди них два наших капитана, но это не повод играть слишком плохо.

Стадион «Краснодара»? Это прекрасное место, на котором будут умирать ваши враги. Что касается краснодарской жары, то мы должны привыкнуть к этой температуре. Первые 15 минут всегда тяжело играть», — приводит слова Нильсена портал Sportbox.

Шалимов: задача «Краснодара» — сыграть на ноль в первом матче с «Люнгбю»
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Краснодар
Новости. Футбол
26 июля 2017, среда
21:53 «Ред Булл Зальцбург» сыграл вничью с «Риекой», «Хапоэль» Б-Ш обыграл «Лудогорец»
21:52 «Балтика» разгромила «Тамбов» в 4-м туре ФНЛ, «Кубань» выиграла у «Шинника»
21:47 Точилин: «Ротор» чуть-чуть опустил «Динамо» СПб на землю
21:37 Д. Нильсен: «Краснодар» — огнедышащий дракон, на его арене будут умирать враги
21:36 Молло: новый клуб не ищу, до зимы остаюсь в «Зените»
21:24 «Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
21:20 В 1-м туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Кальяри», а «Интер» с «Фиорентиной»
21:18 Ловчев: «Зениту» предлагали Романцева, но Фурсенко выбрал иностранного тренера
21:16 Гамула: «Спартак» побеждал — все хотели быть рядом. А сейчас все в сторонке, да?
21:12 Гунько: у «Авангарда» в защите было 10 человек, но «Спартак-2» создал достаточно
21:11 Павлюченко и Измайлов позвали болельщиков на 1-й домашний матч «Арарата» в ПФЛ
21:07 Фернандес: поздравил Фернандо с чемпионством, но теперь золото возьмёт ЦСКА!
21:06 «Халл» купил 20-летнего вратаря у клуба из третьего английского дивизиона
20:59 Фернандес: вся команда поддержала Акинфеева, поздравили его с окончанием серии
20:54 «Факел» в матче ФНЛ с «Тюменью» одержал первую победу в сезоне
20:49 Марио Фернандес: надеюсь, Черчесов всё понял и на меня не обиделся
20:48 «Сандерленд» арендовал у «Борнмута» нападающего Граббана
20:38 Тихонов: многие из футболистов «Крыльев» на поле присутствуют, а не играют
20:31 Петраков: «Томи» было сложно найти какой-то противовес игре «Крыльев Советов»
20:28 Юношеская сборная России выступит на турнире COTIF-2017 в Испании
20:28 Молло: конфликт с фанатами «Зенита»? Я их люблю, у меня с ними всё в порядке
20:21 Харт: задача «Вест Хэма» — финишировать в топ-8 АПЛ или даже выше
20:08 Ибрагимович презентовал купюру номиналом в 1000 крон со своим изображением
19:57 Руководство «Барселоны» не верило предупреждениям о возможном уходе Неймара
19:55 «Томь» выиграла у «Крыльев Советов», набрав первые очки в ФНЛ
19:55 19-летний игрок «Метца» перешёл в «Ренн», несмотря на вариант с «Барселоной»
19:54 Гвардиола потратил почти € 1 млрд на трансферы за свою карьеру
19:52 «Зенит-2» обыграл «Сибирь», «Авангард» сыграл вничью со «Спартаком-2»
19:35 Стойлов: если честно, я впервые увидел такую «Астану»
19:28 Стерлинг вновь проиграл дуэль Зинченко и был вынужден лаять на камеру
19:21 Жулиано назвал свой лучший матч в футболке «Зенита»
19:19 Молло показал средний палец болельщикам «Зенита» в ответ на оскорбления
19:11 Жулиано: я влюбился в Питер, к погоде уже привык
19:10 Источник: «Зенит» приобретёт Ригони и не отпустит его в «Ривер Плейт»
19:07 Гаджиев: календарь РФПЛ составлен непрофессионально и безответственно!
19:03 Игра на стадионе им. Эдуарда Стрельцова обойдётся «Арарату» в 600 тыс. рублей
19:00 ЦСКА продаёт билеты за 100 рублей на матч со СКА для военных и ветеранов
18:54 «Ротор-Волгоград» одержал первую в сезоне победу в ФНЛ, разгромив «Динамо СПб»
18:53 «Астана» выиграла у «Легии» в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ
18:49 Манчини: «Зенит» — большой клуб, и у нас уже есть философия победителей
18:45 Манчини: в «Зените» знают, насколько опасна команда «Бней Иегуда»
18:41 В женском чемпионате Мексики в контрактах прописывают запрет на беременность
18:40 Кришито: жара и влажность в Израиле точно не станут для «Зенита» преградами
18:38 Бьельса пел песню о любви на представлении перед игроками «Лилля», стоя на стуле
18:23 Куман: Баркли точно уйдёт из «Эвертона», 100%
Все новости RSS
Партнерский контент