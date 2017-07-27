Гуренко: все помнят, как АЕК выбил из ЛЕ «Спартак», поэтому «Динамо» не фаворит

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в преддверии выездного матча с кипрским АЕК в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы поделился ожиданиями от предстоящей игры.
«Матч будет непростым. АЕК — опытная команда, игроки техничные, хорошо обращаются с мячом. Это доказывают два матча, в которых АЕК победил. Но мы не приехали сюда за поражением: будем играть и пытаться использовать свои шансы. Мы и в Македонии столкнулись с подобными климатическими условиями. Всё идёт от головы. Не будем зацикливаться на погоде: она одинакова для обеих команд.
Ни в коем случае не считаю „Динамо“ фаворитом. Считаю, что шансы равны. Все помнят, как в прошлом году АЕК выбил из турнира московский «Спартак». Мы не фавориты. Одно из наших преимуществ в том, что мы находимся в сезоне. На Кипре же ещё не начался чемпионат», — цитирует Гуренко «Прессбол».
В прошлом сезоне АЕК по сумме двух матчей (1:1, 1:0) выбил из Лиги Европы московский «Спартак».