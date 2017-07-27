Голкипер сборной Румынии Тэтэрушану перешёл из «Фиорентины» в «Нант»

Голкипер «Фиорентины» Чиприан Тэтэрушану продолжит карьеру во Франции. Итальянский клуб сегодня, 27 июля, на своём официальном сайте объявил об уходе румынского вратаря в «Нант».
Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила € 2,5 млн.
За «Фиорентину» Тэтэрушану выступал с 2014 года. В составе «фиалок» страж ворот провёл 101 матч и пропустил 119 мячей.
В активе 31-летнего Тэтэрушану 44 матча за сборную Румынии.
Тэтэрушану: хочу играть в Лиге чемпионов и завоевать трофей с «Фиорентиной»