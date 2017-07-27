Фанаты «Зенита» напали на сборную Шотландии во время ЧЕ U21 по хоккею на траве

Болельщики с атрибутикой футбольного клуба «Зенит» во время чемпионата Европы U21 по хоккею на траве, который проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 22 июля, совершили нападение на игроков юниорской сборной Шотландии, сообщает Lancashire Evening Telegraph.
По информации издания, на игроков и персонал шотландской команды было совершенно нападение во время того, когда они находились в ресторане приблизительно в 0,5 км от отеля. Этот ресторан находится вблизи стадиона «Крестовский», на котором проводит домашние матчи «Зенит». В результате нападения фанатов несколько игроков получили незначительные повреждения, а один 18-летний спортсмен был вынужден провести ночь в больнице.
«К концу нашей трапезы в ресторане группа футбольных болельщиков вошла в ресторан и беспричинно напала на нашу команду. Игроки и персонал не стали отвечать им, а покинули ресторан, чтобы как можно скорее вернуться в отель. Несколько игроков получили небольшие повреждения, а один находился в больнице всю ночь. Его выписали на следующий день, и он вместе с командой благополучно вернулся в Великобританию. Об инциденте сообщили представителям отеля и ресторана, но не полиции», — сказал представитель шотландской команды.
«Это был ужасный опыт для игроков и персонала команды. Рад, что они вернулись в Шотландию. Персонал очень хорошо и профессионально действовал в этой ситуации. Также хочу поблагодарить российскую федерацию по хоккею на траве за поддержку и помощь», — сказал исполнительный директор шотландской сборной Дэвид Свитмэн.
Сборная Шотландии заняла третье место на юниорском чемпионате Европы по хоккею на траве.