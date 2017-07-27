Сычёв: верю, что смогу вернуться в основную команду «Локомотива»

Бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычёв, возобновивший карьеру в составе «Казанки», выразил надежду, что ему удастся вновь попасть в основную команду «железнодорожников».
«Мой переход в „Казанку“ — это не благотворительность, здесь только футбол. Мне всего 33 года, остались и амбиции, и силы. Верю, что смогу вернуться в «Локо». Если всё пойдет, как должно, никаких препятствий не будет. У меня были очень непростые два года. В последнее время я работал с людьми, которые вернули мне и прежнюю резкость, и ту же взрывную скорость. После слов Сёмина о том, что он ждёт меня в „Локомотиве“, хочется ещё больше работать. Посмотрим.
Я выпал из прессы, но только мои близкие видели, как я пахал эти два года. Даже если брать сёрфинг – утром сёрф, а днём — в зале. Даже на Бали у меня бывало по три тренировки в день. Уход из «Локомотива» и футбола очень сильно ударил психологии, по моральным вещам – я хочу вернуться, делаю всё для этого. Нужно доказать себе, всем…» — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».
Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата»