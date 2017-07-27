ПСВ проиграл «Осиеку», «Судува» разгромила «Сьон» с Митрюшкиным

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский «ПСВ Эйндховен» на своём поле принимал хорватский «Осиек». Встреча проходила на стадионе «Филипс» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в составе хорватов записал на свой счёт Борна Баришич, реализовавший пенальти.
Швейцарский «Сьон», ворота которого защищал российский голкипер Антон Митрюшкин, на выезде уступил со счётом 0:3 литовской «Судуве».
В других матчах дня Лиги Европы «Маккаби» из Тель-Авива обыграл «Паниониос» (1:0), АИК сыграл вничью с «Брагой» (1:1), АЕК из Ларнаки обыграл минское «Динамо» (2:0), «Утрехт» сыграл вничью с «Лехом» (0:0), «Штурм» уступил «Фенербахче» (1:2), «Эстерсунд» обыграл «Фолу» (1:0).