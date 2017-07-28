Клозе советует Хамесу постараться быть принятым болельщиками «Баварии»

Бывший нападающий «Баварии» Мирослав Клозе поделился мнением о новом полузащитнике мюнхенцев Хамесе Родригесе. Кроме того, Клозе дал несколько советов футболисту сборной Колумбии, чтобы тот мог преуспеть в немецком гранде.
«Я нахожу Хамеса интересным футболистом. Он уже показывал очень сильную игру, обладая интересной левой ногой. В команде его приняли отлично, а теперь очередь за ним продемонстрировать свои игровые качества на поле. Надеюсь, дебют у него получится удачным и он отличится голами с результативными передачами. Кроме того, я знаю, насколько важно для игрока быть принятым болельщиками „Баварии“, — цитирует Клозе интернет-портал Goal.
Родригес перешёл в «Баварию» на правах аренды из мадридского «Реала».
Хамес: я не говорил, что «Бавария» более великий клуб, чем «Реал»