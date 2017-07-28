175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Монако» не принял предложение «Арсенала», который предлагал € 50 млн за Лемара

28 июля 2017, пятница. 09:53. Футбол

«Монако» не принял новое предложение лондонского «Арсенала» по полузащитнику Тома Лемару. Как сообщает L’Equipe, французский клуб отказался продать 21-летнего футболиста за € 50 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что «канониры» предлагали за хавбека € 45 млн, но были готовы улучшить своё предложение.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Лемар принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.

«Арсенал» готов увеличить предложение «Монако» о трансфере Лемара до € 56,5 млн
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Арсенал Лондон ФК Монако Трансферы
Новости. Футбол
28 июля 2017, пятница
10:06 Тренер «Локомотива-Казанка»: постараемся побороться за выход в ФНЛ
10:02 Лескано: «Анжи» проявил ко мне интерес задолго до удара рабоной
10:00 Бывший полузащитник «Ахмата» Мирзов подписал контракт с «Тосно»
09:55 Бэйл не думает об уходе из «Реала»
09:55 Касильяс: моя карьера в Испании закончена, но для сборной я всегда открыт
09:53 «Монако» не принял предложение «Арсенала», который предлагал € 50 млн за Лемара
09:46 Клозе советует Хамесу постараться быть принятым болельщиками «Баварии»
09:38 В марте грабители вынесли из дома Терри вещи на сумму £ 400 тыс.
09:29 «Барселона» хочет продать, а не отдавать Турана в аренду
09:26 Защитник «Енисея» Кичин: Аленичев и Тихонов пропагандируют один и тот же футбол
09:16 Шмельцер одобряет сборы немецких клубов в азиатских странах и США
09:14 Президент «Ромы»: «Милан» сходит с ума!
09:13 «СКА-Хабаровск» продаёт пакет билетов на матчи с «Анжи», «Рубином» и «Спартаком»
08:46 Элбер: нужно подождать и понять, находится ли «Бавария» на уровне «Реала»
08:39 Салихамиджич: «Баварии» не нужен игрок за € 100 млн, чтобы выиграть ЛЧ
08:34 Пике уверен, что «Барселона» не должна менять свою философию игры
08:32 Лихтштайнер близок к переходу в «Ниццу»
08:30 Сычёв с помощью смайлов рассказал, кто есть кто в российском футболе
08:00 Сычёв: китайская философия — это космос полнейший
07:58 Ракитич: в Неймаре никаких изменений не заметили, он выкладывается на все 100%
07:43 Пулишич: у «Боруссии» Д отличные шансы выиграть чемпионат Германии
07:33 Бартомеу надеется на маленькую революцию в игре «Барселоны» с Вальверде
07:32 «Ювентус» предложил € 17 млн и Лемина за защитника «Валенсии» Канселу
06:29 «Бней Иегуда» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча
06:23 «Краснодар» — «Люнгбю» — 2:1. Видеообзор матча
06:22 Бечирай: я семь дней не спал после вылета «Динамо» из РФПЛ
05:56 Ибрагимович сравнил себя с Кинг-Конгом
05:37 Пирло: не думаю, что «Милан» будет вести борьбу за скудетто
05:33 Швец: в «Ахмате» всё на высшем уровне, разницы по сравнению с «Вильярреалом» нет
04:51 Дибала о переходе в «Барселону»: всё зависит от «Ювентуса»
04:20 Эдер: Спаллетти положительно влияет на «Интер»
04:07 Швец должен возобновить тренировки с партнёрами по «Ахмату» на следующей неделе
03:49 Братья Хонатан и Джованни дос Сантос вновь будут играть за один клуб
02:55 Руни: было здорово вновь выйти на «Гудисон Парк» в синей футболке «Эвертона»
02:22 Стали известны все пары 1/4 финала женского Евро-2017
02:00 Шалимов — игрокам «Краснодара»: нам показали, что РФПЛ и ЛЕ — разные вещи
02:00 Агент ФИФА: Азмун хочет провести этот сезон в «Рубине»
01:52 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 1:0. Видеообзор матча
01:33 Муслера продлил контракт с «Галатасараем»
01:19 Сулейманов — самый молодой автор гола российских команд в еврокубках в истории
00:55 Экс-форвард «Локомотива» Кайседо продолжит карьеру в «Лацио»
00:38 Россия — шестая в рейтинге УЕФА
00:38 Гранквист: «Спартак» — сильная команда, не считаю, что с ними что-то произошло
00:19 Фурсенко: мне кажется, что Дзюба и Кокорин точно себя реализуют в этом сезоне
00:06 Иванович: в ответной игре «Зениту» ни в коем случае нельзя расслабляться
Все новости RSS
Партнерский контент