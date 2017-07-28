«Монако» не принял предложение «Арсенала», который предлагал € 50 млн за Лемара

«Монако» не принял новое предложение лондонского «Арсенала» по полузащитнику Тома Лемару. Как сообщает L’Equipe, французский клуб отказался продать 21-летнего футболиста за € 50 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что «канониры» предлагали за хавбека € 45 млн, но были готовы улучшить своё предложение.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 Лемар принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.
«Арсенал» готов увеличить предложение «Монако» о трансфере Лемара до € 56,5 млн