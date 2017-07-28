Гранат: если бы в области и «Ростове» хотели, могли бы сохранить команду

Защитник «Рубина» Владимира Гранат поделился мнением о том, что многие болельщики «Ростова», где футболист играл в прошлом сезоне, осуждают уход половины команды в другие клубы.
«Если бы была сильная заинтересованность в этом руководителей области и «Ростова», можно было бы сохранить команду. А так, если посмотреть на те клубы, в которые перешли футболисты, я думаю, им хочется развиваться и каждый из них скажет, что для него это шаг вперёд. Про себя я тоже могу так сказать», — цитирует Граната «Реальное время».
Гранат: тренерский фактор сыграл определяющую роль в моём переходе в «Рубин»