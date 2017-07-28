Рыбусь надеется дебютировать за «Локомотив» в матче с «Анжи»

Новичок «Локомотива» полузащитник Мацей Рыбусь надеется выйти на поле в составе своей новой команды в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Анжи», который состоится в Москве 30 июля. Также Рыбусь поделился впечатлениями от своей новой команды и сравнил российский и французский футбол.
«Ребята хорошо встретили. Тренеры, игроки — всё здорово. Я провёл уже четыре тренировки. Здесь всё по-другому, если сравнивать с „Ахматом“. Но у меня остались хорошие воспоминания о Грозном. Сейчас в „Локомотиве“ буду делать всё, чтобы добиться результата. Надеюсь, что буду выступать за команду регулярно, а в следующем году сыграю на чемпионате мира. В „Лионе“ у меня был ещё двухлетний контракт, я мог остаться. Но шансов играть не было. Нужно было что-то менять. Плюс из сборной я начал выпадать, а ведь скоро чемпионат мира. Сейчас мне надо набирать форму, потому что тренировался с командой всего неделю, надеюсь, что в воскресенье уже выйду на поле. Не знаю, в стартовом составе или нет, но, мне кажется, я готов играть.
В „Ахмат“ я приходил как полузащитник, но потом играл защитника. Сейчас я комфортнее чувствую себя в обороне. Думаю, что в России футбол жёстче, много борьбы. Во Франции же играют быстро, в одно-два касания. Но, как по мне, разница не такая уж и большая. Предстоит играть на несколько фронтов? Вообще, я тут всего несколько дней, мне пока сложно сказать. Но я считаю, что для футболистов играть через три дня лучше», — передаёт слова поляка корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.