«Зенит» может приобрести аргентинского защитника «Лиона» Маммана за € 16 млн

Защитник «Лиона» Эмануэль Маммана в ближайшее время может покинуть французский клуб и перейти в «Зенит».
По данным L'Équipe, аргентинский футболист ведёт переговоры с петербургским клубом. Источник отмечает, что сумма трансфера может составить € 16 млн.
В «Лион» Маммана перешёл летом прошлого года из «Ривер Плейт». В сезоне-2016/17 21-летний защитник сыграл в 17 матчах французской Лиги 1.
Недавно французские СМИ сообщали, что «Зенит» входит в число клубов, которые заинтересованы в переходе защитника «Лиона» Мапу Янга-Мбива.