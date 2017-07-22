УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении ФФП в случае трансфера Неймара

УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил финансового фейр-плей (ФФП) в связи с возможным переходом форварда «Барселоны» Неймара, информирует RMC.
По неофициальной информации, Неймар готов перейти в «ПСЖ» и уже согласовал с парижанами условия личного контракта: форвард подпишет контракт сроком на четыре года с зарплатой около € 30 млн в год и получит большой бонус за переход в клуб.
В этом случае «ПСЖ» рискует нарушить правила финансового фейр-плей, что приведёт к расследованию со стороны УЕФА и возможным санкциям.
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